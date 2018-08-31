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На КПП «ДНР» за людьми «следит» Ленин
31.08.2018 18:00
На контрольно-пропускном пункте (КПП) «ДНР» «Александровка» («Каргилл») под Донецком на крыше вагончика установлен бюст Ленина. Об этом пишут очевидцы в Twitter.
Так, автор поста отмечает, что «Ленин – как вертухай на вышке – наблюдает за порядком» на КПП «ДНР» под Донецком.
Также он публикует фото, сделанное 30 августа:
Пользователи соцсетей уточняют, где именно расположен бюст. «Смотрит в сторону Курахово», – пишет «MalpoMalu».
Очевидцы рассказывают, что на КПП стоит и бюст Сталина, просто его не видно за вагончиками:
- «Elena.elena»: «Там слева еще Сталин (за вагончиками не видно). Добро пожаловать в ад»;
- «Helen»: «Я, когда еще и Сталина увидела, вообще о**ела (простите)».
Кроме того, люди пишут о том, что бюст стоит там уже давно:
- «Lidia Lidia»: «Этот Ленин там все 4 года. Поэтому страшно интересно, из какого де*ьма он слеплен, так как если бы кто-нибудь дал за него хоть 2 палки колбасы, то его уже там не было бы и в помине»;
- «ZloyBander»: «Он там уже не 1-й год».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Ленин, ДНР, пункт пропуска, КПП
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