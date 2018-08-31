На КПП «ДНР» за людьми «следит» Ленин

31.08.2018 18:00

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «ДНР» «Александровка» («Каргилл») под Донецком на крыше вагончика установлен бюст Ленина. Об этом пишут очевидцы в Twitter.

Так, автор поста отмечает, что «Ленин – как вертухай на вышке – наблюдает за порядком» на КПП «ДНР» под Донецком.

Также он публикует фото, сделанное 30 августа:

Пользователи соцсетей уточняют, где именно расположен бюст. «Смотрит в сторону Курахово», – пишет «MalpoMalu‏».

Очевидцы рассказывают, что на КПП стоит и бюст Сталина, просто его не видно за вагончиками:

«Elena.elena‏»: «Там слева еще Сталин (за вагончиками не видно). Добро пожаловать в ад»;

«Helen‏»: «Я, когда еще и Сталина увидела, вообще о**ела (простите)».

Кроме того, люди пишут о том, что бюст стоит там уже давно: