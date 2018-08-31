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Архив - Донецкая область

На КПП «ДНР» за людьми «следит» Ленин

31.08.2018 18:00
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На КПП «ДНР» за людьми «следит» Ленин

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «ДНР» «Александровка» («Каргилл») под Донецком на крыше вагончика установлен бюст Ленина. Об этом пишут очевидцы в Twitter.

Так, автор поста отмечает, что «Ленин – как вертухай на вышке – наблюдает за порядком» на КПП «ДНР» под Донецком.

Также он публикует фото, сделанное 30 августа:

Пользователи соцсетей уточняют, где именно расположен бюст. «Смотрит в сторону Курахово», – пишет «MalpoMalu‏».

Очевидцы рассказывают, что на КПП стоит и бюст Сталина, просто его не видно за вагончиками:

  • «Elena.elena‏»: «Там слева еще Сталин (за вагончиками не видно). Добро пожаловать в ад»;
  • «Helen‏»: «Я, когда еще и Сталина увидела, вообще о**ела (простите)».

Кроме того, люди пишут о том, что бюст стоит там уже давно:

  • «Lidia Lidia‏»: «Этот Ленин там все 4 года. Поэтому страшно интересно, из какого де*ьма он слеплен, так как если бы кто-нибудь дал за него хоть 2 палки колбасы, то его уже там не было бы и в помине»;
  • «ZloyBander‏»: «Он там уже не 1-й год».
Источник: https://dnews.dn.ua 


Теги: Донбасс, Ленин, ДНР, пункт пропуска, КПП
 
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