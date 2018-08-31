Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Не успели и похоронить: в Донецке избран преемник Захарченко

31.08.2018 22:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не успели и похоронить: в Донецке избран преемник Захарченко

Стало известно, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков временно оккупированных районов Донецкой области после гибели Александра Захарченко в Донецке станет так называемый «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников. Как информирует replyua.net со ссылкой на «ТАСС», об этом официально объявлено в Донецке на экстренном заседании «правительства» боевиков ОРДО. 

В частности, в сообщении отмечается: «Временное исполнение обязанностей главы провозглашенной Донецкой народной республики («ДНР») согласно Конституции возложено на вице-премьера Дмитрия Трапезникова». 

Насколько известно, 31 августа российские средства массовой информации сообщили о гибели Александра Захарченко в центре Донецка в ресторане «Сепар». В частности, сообщалось, что главарь донецких террористов погиб от ранений, полученных от подрыва взрывного устройства. Немного позже после произошедшего, данную информацию о гибели Захарченко также подтвердили в СБУ. 



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх