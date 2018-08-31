Не успели и похоронить: в Донецке избран преемник Захарченко

31.08.2018 22:55

Стало известно, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков временно оккупированных районов Донецкой области после гибели Александра Захарченко в Донецке станет так называемый «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников. Как информирует replyua.net со ссылкой на «ТАСС», об этом официально объявлено в Донецке на экстренном заседании «правительства» боевиков ОРДО.



В частности, в сообщении отмечается: «Временное исполнение обязанностей главы провозглашенной Донецкой народной республики («ДНР») согласно Конституции возложено на вице-премьера Дмитрия Трапезникова».



Насколько известно, 31 августа российские средства массовой информации сообщили о гибели Александра Захарченко в центре Донецка в ресторане «Сепар». В частности, сообщалось, что главарь донецких террористов погиб от ранений, полученных от подрыва взрывного устройства. Немного позже после произошедшего, данную информацию о гибели Захарченко также подтвердили в СБУ.