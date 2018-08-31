- Не успели и похоронить: в Донецке избран преемник Захарченко22:55
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию22:48
- «Результат міжусобних війн»: у СБУ прокоментували загибель Олександра Захарченка22:10
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски21:00
- Изъяли флешки, город «закрыли», ездят БТР: Очевидцы о ситуации в Донецке после подрыва Захарченко20:32
- Дончане: Позвонить никуда нельзя, линии перегружены20:22
- Появилось первое видео с места гибели Захарченко20:18
- В СММ ОБСЕ заявили об острой необходимости открытия новых КПВВ на Донбассе20:16
- В «ДНР» ЗАПРЕТИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ19:57
- В СБУ подтвердили гибель главаря ОРДО и «не только его»19:45
Не успели и похоронить: в Донецке избран преемник Захарченко
Стало известно, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков временно оккупированных районов Донецкой области после гибели Александра Захарченко в Донецке станет так называемый «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников. Как информирует replyua.net со ссылкой на «ТАСС», об этом официально объявлено в Донецке на экстренном заседании «правительства» боевиков ОРДО.
В частности, в сообщении отмечается: «Временное исполнение обязанностей главы провозглашенной Донецкой народной республики («ДНР») согласно Конституции возложено на вице-премьера Дмитрия Трапезникова».
Насколько известно, 31 августа российские средства массовой информации сообщили о гибели Александра Захарченко в центре Донецка в ресторане «Сепар». В частности, сообщалось, что главарь донецких террористов погиб от ранений, полученных от подрыва взрывного устройства. Немного позже после произошедшего, данную информацию о гибели Захарченко также подтвердили в СБУ.
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
- Изъяли флешки, город «закрыли», ездят БТР: Очевидцы о ситуации в Донецке после подрыва Захарченко
- Как убивали в Донецке заслуженного работника культуры Украины: шокирующие подробности
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- Российскую террористку "ДНР" нашли повешенной в Донецке: боевиков поймали на вранье о настоящей причине смерти
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО
- Не успели и похоронить: в Донецке избран преемник Захарченко22:55
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию22:48
- «Город замер в ожидании лучшей жизни»: чем живет неподконтрольная Кадиевка (видео)22:40
- «Результат міжусобних війн»: у СБУ прокоментували загибель Олександра Захарченка22:10
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски21:00
- Изъяли флешки, город «закрыли», ездят БТР: Очевидцы о ситуации в Донецке после подрыва Захарченко20:32
- Дончане: Позвонить никуда нельзя, линии перегружены20:22
- Появилось первое видео с места гибели Захарченко20:18
- В СММ ОБСЕ заявили об острой необходимости открытия новых КПВВ на Донбассе20:16
- В «ДНР» ЗАПРЕТИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ19:57
- Не успели и похоронить: в Донецке избран преемник Захарченко22:55
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию22:48
- «Город замер в ожидании лучшей жизни»: чем живет неподконтрольная Кадиевка (видео)22:40
- «Результат міжусобних війн»: у СБУ прокоментували загибель Олександра Захарченка22:10
- Экологическая бомба: чем опасен оккупированный Крым для материковой Украины21:48
- Безработных украинцев оставят без коммунальных субсидий: названа причина21:10
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски21:00
- Источник: РФ выдворяет с Крыма украинцев, отказавшихся от ее паспорта20:55
- Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления20:40
- Изъяли флешки, город «закрыли», ездят БТР: Очевидцы о ситуации в Донецке после подрыва Захарченко20:32
- Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления20:40
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт17:01
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- В Донецке назревает зачистка
- В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами