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Новые детали ликвидации Захарченко: у террориста не было шансов выжить - кадры с места убийства
В оккупированном Донецке жуткая паника, в ресторане, где был убит некоторое время назад главный донецкий террорист Александр Захарченко, бушует пожар.
Источники сообщают, что сюда главарь "ДНР" приехал якобы поминать скончавшегося вчера "большого друга" боевиков певца Иосифа Кобзона, который умер 30 августа от онкологии, передает "Диалог.UA". Смерть Захарченко подтвердили даже российские СМИ, они написали, что террорист скончался в больнице, куда окровавленного и тяжелораненого боевика привезли спасать после взрыва.
Как пишут в соцсетях очевидцы, в Донецке творится жуткая неразбериха, боевики заставляют людей идти домой, в городе введены дополнительные меры безопасности. Возле самого кафе в разы усилена охрана, спасатели тушат пожар. Уточняется, что взрыв прогремел непосредственно в самом кафе, неподалеку от места, где сидел Захарченко.
Главарю "ДНР" было 42 два года, у руля "республики" он находился с 2014 года. Добавим, незадолго до ликвидации Захарченко стало известно о бегстве из "ДНР" родственников главарей боевиков.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, взрыв, Захарченко, террористы
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- Появилось первое видео с места гибели Захарченко20:18
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