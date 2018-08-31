Оккупанты ОРЛО «снимают фильм» о боях на Светлодарской дуге

31.08.2018 15:35

В Twitter блогер Necro Mancer опубликовал видео, на котором показаны съемки оккупантами ОРЛО «документального» фильма о боях на Светлодарской дуге.

Блогер отметил: «Ополченочка #кино_и_немцы #ОРЛО». Один из оккупантов сообщает, что режиссеры «создают реконструкцию» боя на Светлодарской дуге: «Сегодня на одном из полигонов народной милиции ЛНР состоялась реконструкция реального боя между вооруженными силами Украины и народной милицией ЛНР. Данная реконструкция была проведена в рамках оказания помощи кинокомпании „Луганскфильм“ для снятия художественного фильма».

Источник: https://donpress.com