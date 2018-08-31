Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию

31.08.2018 22:48

Временно оккупированный Донецк закрыт для выезда и въезда. Об этом сообщают оккупационные «власти», а также сами дончане в социальных сетях.

Закрыты все пропускные пункты, не работают также КПП на границе с Россией.

Информация о перекрытии временно оккупированных территорий транслируется по местным телеканалам.

«Новоазовск закрыт, едем домой», — пишут пользователи.

«Из Макеевки в Донецк все едут через Гвардейку, а из Донецка никого не выпускают»

«Мотель перекрыт. Из города не пускают даже на Заперевальную, 14му пришлось объезжать через Павших»

«На площади свободы очень большая пробка в сторону Петровки»

«На Успенке в Россию не пускают», — добавил другой автор.

Источник: https://donpress.com