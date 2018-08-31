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Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
31.08.2018 22:48
Временно оккупированный Донецк закрыт для выезда и въезда. Об этом сообщают оккупационные «власти», а также сами дончане в социальных сетях.
Закрыты все пропускные пункты, не работают также КПП на границе с Россией.
Информация о перекрытии временно оккупированных территорий транслируется по местным телеканалам.
«Новоазовск закрыт, едем домой», — пишут пользователи.
«Из Макеевки в Донецк все едут через Гвардейку, а из Донецка никого не выпускают»
«Мотель перекрыт. Из города не пускают даже на Заперевальную, 14му пришлось объезжать через Павших»
«На площади свободы очень большая пробка в сторону Петровки»
«На Успенке в Россию не пускают», — добавил другой автор.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, закрытие, убийство, ДНР, Захарченко
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