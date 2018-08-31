Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Появилось первое видео с места гибели Захарченко

31.08.2018 20:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появилось первое видео с места гибели Захарченко

В сеть выложили первое видео с места гибели главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Известно, что оккупанты назвали терактом взрыв в ресторане «Сепар» в в оккупированном Донецке. Телеграм-канал Mash сообщил, что рядом с заведением сработало мощное взрывное устройство, в результате чего тяжелые ранения получили несколько человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, видео, убийство, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх