Появилось первое видео с места гибели Захарченко

31.08.2018 20:18

В сеть выложили первое видео с места гибели главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Известно, что оккупанты назвали терактом взрыв в ресторане «Сепар» в в оккупированном Донецке. Телеграм-канал Mash сообщил, что рядом с заведением сработало мощное взрывное устройство, в результате чего тяжелые ранения получили несколько человек.

Источник: https://donpress.com