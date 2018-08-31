Предупреждение горловчанам: в городе обыски

31.08.2018 21:00

Жителей временно оккупированной Горловки (Донецкая область) предупреждают о крайней осторожности: в городе серьезные обыски. Об этом пишут сами горловчане в социальных сетях.

«Горлівка: повний шмон!!! Широка, Глубока, Лавина, технологичка перекриті патрулями, обережно !!!» — сообщает работу «Нова Горлівка».

«#Горловка ага, проверяют общественный транспорт, а народ уже булки расслабил, без документов ходить. выводят из автобуса, проверяют», — пишут горловчане.

Жителям города рекомендуют по возможности не появляться на улице, удалять из телефонов и соцсетей любую активность и переписки. Также горожан просят не общаться на тему гибели главаря «ДНР» Александра Захарченко даже в личных переписках.

Источник: https://donpress.com