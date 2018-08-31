«Результат міжусобних війн»: у СБУ прокоментували загибель Олександра Захарченка

31.08.2018 22:10

Як повідомляє replyua.net, речник СБУ Олена Гітлянська прокоментувала новину про те, що у центрі Донецька в результаті потужного вибуху загинув ватажок терористичної «ДНР».

Про це вона повідомила в коментарі українському виданню УНН, наголосивши, що Україна не причетна до смерті терориста. "Ми підтверджуємо цю інформацію, але жодного відношення до цього українські спецслужби не мають. На наше переконання, це стало результатом міжусобних війн між ватажками - хтось щось ділить", - зазначила Гітлянська.



Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня стало відомо, що в результаті вибуху загинув Олександр Захарченко, котрий був ватажком «ДНР» з 2014 року. Російські ЗМІ відразу після новини про смерть терориста опублікували заяву так званих правоохоронців самопроголошеної Донецької народної республіки, що недалеко від місця злочину в автомобілі були затримані українські диверсанти, які і вчинили смертельний напад на їхнього ватажка. "Затримано кілька людей, українські диверсанти і пов'язані з ними особи, які підозрюються в причетності до замаху на главу республіки", - сказав співрозмовник агентства Інтерфакс.