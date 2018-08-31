Ситуация на КПВВ Донбасса 31 августа: «Новотроицкое» работает

31.08.2018 09:35

Информация от погранслужбы Украины

Пресс-служба ГПСУ сообщает, что в связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ «Новотроицкое» командующим объединением сил принято решение об открытии этого контрольного пункта въезда-выезда сегодня с 06:00.

По состоянию на утро 31 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск — в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 45.

Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.

Новотроицкое — в обе стороны пусто.

Гнутово — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 10.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

6:39 Майорск с подконтрольной 15 машин. Двигается живенько. Перевозы, как всегда, без очереди.

КПВВ «Марьинка»

6:58 На Каргиле из Донецка машин до моста, льготы тоже много, это на 6 утра.

7:01 В сторону Укр на Каргиле основная очередь 130 машин, льготной около 40.

КПВВ «Новотроицкое»

6:30 Еленовка машин 60, льготы 5 выпускают. Стоят на проверке машины.

6:21 Еленовка ждет машины с Новотроицкого.

6:58 Еленовка пеших пустили на проверку.

7:41 Еленовка Новотроицкое пропускают! Перлына из Донецка людей пару бусов машин 40.

8:20 Еленовка на выезд одна машина. Блокпост работает.

8:20 8-20 Троя в Донецк никого ни машин ни пеших. Всем удачной дороги.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

Источник: https://zi.dn.ua