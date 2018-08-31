Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса 31 августа: «Новотроицкое» работает

31.08.2018 09:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ Донбасса 31 августа: «Новотроицкое» работает

Информация от погранслужбы Украины 

Пресс-служба ГПСУ сообщает, что в связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ «Новотроицкое» командующим объединением сил принято решение об открытии этого контрольного пункта въезда-выезда сегодня с 06:00.

По состоянию на утро 31 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск — в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 45. 
Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40. 
Новотроицкое — в обе стороны пусто.
Гнутово — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 10.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск» 

6:39 Майорск с подконтрольной 15 машин. Двигается живенько. Перевозы, как всегда, без очереди.

КПВВ «Марьинка» 

6:58 На Каргиле из Донецка машин до моста, льготы тоже много, это на 6 утра.

7:01 В сторону Укр на Каргиле основная очередь 130 машин, льготной около 40.

КПВВ «Новотроицкое» 

6:30 Еленовка машин 60, льготы 5 выпускают. Стоят на проверке машины.

6:21 Еленовка ждет машины с Новотроицкого.

6:58 Еленовка пеших пустили на проверку. 

7:41 Еленовка Новотроицкое пропускают! Перлына из Донецка людей пару бусов машин 40.

8:20 Еленовка на выезд одна машина. Блокпост работает.

8:20 8-20 Троя в Донецк никого ни машин ни пеших. Всем удачной дороги.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Новотроицкое, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх