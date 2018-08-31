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Ситуация на КПВВ Донбасса 31 августа: «Новотроицкое» работает
Информация от погранслужбы Украины
Пресс-служба ГПСУ сообщает, что в связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ «Новотроицкое» командующим объединением сил принято решение об открытии этого контрольного пункта въезда-выезда сегодня с 06:00.
По состоянию на утро 31 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск — в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 45.
Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.
Новотроицкое — в обе стороны пусто.
Гнутово — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 10.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Майорск»
6:39 Майорск с подконтрольной 15 машин. Двигается живенько. Перевозы, как всегда, без очереди.
КПВВ «Марьинка»
6:58 На Каргиле из Донецка машин до моста, льготы тоже много, это на 6 утра.
7:01 В сторону Укр на Каргиле основная очередь 130 машин, льготной около 40.
КПВВ «Новотроицкое»
6:30 Еленовка машин 60, льготы 5 выпускают. Стоят на проверке машины.
6:21 Еленовка ждет машины с Новотроицкого.
6:58 Еленовка пеших пустили на проверку.
7:41 Еленовка Новотроицкое пропускают! Перлына из Донецка людей пару бусов машин 40.
8:20 Еленовка на выезд одна машина. Блокпост работает.
8:20 8-20 Троя в Донецк никого ни машин ни пеших. Всем удачной дороги.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Новотроицкое, КПВВ
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