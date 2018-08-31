Тимошенко пообещала закончить «клоунаду» на Донбассе

31.08.2018 14:13

Никто не поспорит с тем, что Юлия Тимошенко умеет слышать людей и умеет их понять, особенно, когда мысли и просьбы избирателей четко вкладывается в свои президентские планы и амбиции. Во время своего визита в Херсон Юлия Владимировна, как и в других городах, сообщила новость, о которой знает вся страна уже год. Лидер «Батькивщины» заявила, что она идет в президенты. Об этом информирует replyua.net.



После долгих, пылких речей Тимошенко спустилась со сцены и, что называется, пошла в народ, чтобы пообщаться с простыми людьми. Встретившись взглядом с мужчиной, который стоял в первом ряду перед сценой, Тимошенко услышала просьбу и вопрос «нужно остановить братоубийственную войну, остановить эту клоунаду, которая происходит на востоке Украины?».



Тимошенко утвердительно ответила: «нужно». Тем самым Юлия Владимировна не только подтвердила намерения капитулировать перед Путиным, в случае избрания ее президентом, но и сошлась мнением с жителем Херсона, не став уточнять, что трагические события на Донбассе уж никак не являются клоунадой. «Не мы начали эту войну – послышалось от другого мужчины. На такую реплику Тимошенко ничего не ответили и пошла дальше.