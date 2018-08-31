Убийство Захарченко: в «ДНР» сообщили, что задержали виновных в покушении

31.08.2018 19:23

Как передает replyua.net, в так называемых "силовых структурах" Донецка сообщили, что задержали убийц главаря «ДНР» Александра Захарченко. Отмечается, что данное заявление опубликовало российское издание Интерфакс.

Отмечается, что виновных в покушении задержали в машине. Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики также подчеркнули, что к гибели Захарченко причастны «украинские диверсанты». "Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.



Задержание причастных к убийству лиц произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, сообщили изданию «силовые структуры ДНР». Напомним, сегодня, 31 августа, многие украинские и российские СМИ сообщили, что в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого смертельное ранение получил глава «ДНР» Александ Захарченко. В тоже время издание "РИА Новости" сообщило, что в результате взрыва погиб один человек и еще три пострадало. Среди раненых, как передает Дождь, министр налогов «ДНР» Александр Тимофеев ("Ташкент"). Позже, Daily War предоставило информацию, что Захарченко скончался от ранений уже в больнице.