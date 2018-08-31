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В «ДНР» ЗАПРЕТИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
В группировке «ДНР» признаны экстремистскими ряд информационных материалов международной религиозной организации Свидетели Иеговы. Такое решение вынес «верховный суд ДНР».
Согласно сообщению пресс-службы «суда», на подконтрольной группировке «ДНР» территории запрещено распространение следующих материалов:
– книги: Чему на самом деле учит Библия? – Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V. Seters/Taunus, 2015. – 224 с.;
Приближайся к Иегове – Brooklyn, New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2002. – 320 с.;
– брошюра: Добрая весть от Бога. – Brooklyn, New York: WatchTower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2013. – 32 c.;
– журналы:
Сторожевая башня возвещает царство Иеговы. – 15 сентября 2014;
Сторожевая башня возвещает царство Иеговы. – 01 октября 2014 г. – Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2014. – 16 с.;
Сторожевая башня возвещает царство Иеговы. – 15 декабря 2014 г. – Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2014. –32 с.;
Сторожевая башня возвещает царство Иеговы. – 15 марта 2015 г. – Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2015. – 32 с.;
Сторожевая башня возвещает царство Иеговы. – 15 августа 2015 г. – Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2015. – 32 с.
Отмечается, что эти материалы размещены на сайте http://www.jw.org, который теперь также является запрещенным.
В середине августа стало известно, что «ДНР» планирует принять так называемый законопроект о «религиозной безопасности». С помощью него можно будет запрещать религиозные организации, которые в «ДНР» посчитают сектами.
Группировки «ДНР» и «ЛНР» вмешиваются в деятельность многих религиозных организаций, которые находятся на подконтрольных им территориях. Некоторые из них запрещают, утверждая, что они являются сектами или ведут экстремистскую деятельность.
При этом помещения этих религиозных организаций забирают. По данным ООН, «Л-ДНР» отобрали у Свидетелей Иеговы 14 помещений.
Недавно стало известно, что «ДНР» превратила донецкую церковь мормонов в «дворец бракосочетания». В 2015 году еще один храм мормонов стал «центром детского творчества».
Источник: http://novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, религия, запрет, Свидетели Иеговы, ДНР
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