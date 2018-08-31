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В Мариуполе открыли дом для переселенцев
Сегодня переселенцам показали реконструированное общежитие на ул. Красномаякской, которое превратилось в полноценный дом.
Ремонт в здании длился год и уже завершен, однако ключи от квартир пока никому не вручены.
"Мы пригласили тех, кто стоит первыми в списках на получение жилья, но пока нет решения, кто именно будет жить в новых квартирах", - рассказала 0629 заместитель городского головы Ксения Сухова.
Сегодня же новое жилье только показали возможным будущим владельцам, а также министру по вопросам оккупированных территорий Владимиру Чернышу, который приехал в Мариуполь.
Он отметил, что на город Мариуполь легла самая большая нагрузка по переселенцам. Городская власть при поддержке громады реализует действительно хорошие проекты, заботясь о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Отметим, что в Мариуполе было построено 2 дома. Один на улице Красномаякской, второй - на ул. Менделеева в Левобережном районе. В обоих домах по 20 квартир. В частности, на Красномаякской - 19 однокомнатных квартир и 1 - двухкомнатная.
Как удалось увидеть журналисту 0629, общежитие было полностью реконструировано, здесь заменили даже плиты перекрытия, а также все коммуникации, окна, двери. В каждой квартире имеется новая сантехника, необходимая мебель (кровать, большой шкаф-купе, столы, кухонная мебель), плита, холодильник, бойлер и даже стиральная машина. Заходи и живи.
Также в доме имеются 2 квартиры для людей с инвалидностью. У них отдельный вход, удобный пандус, а двери - очень широкие.
Здесь все - розетки, выключатели и крепления в ванной комнате рассчитаны на то, что в квартире будет жить человек, передвигающийся на инвалидной коляске.
В одной из квартир оказалась семья из Мариуполя. По словам Екатерины Шершовой, им уже сообщили, что это их квартира. Как выяснилось, они долгое время стоят на квартирном учете. Поскольку учет один, исключать мариупольцев из него нельзя.
"Мы живем в общежитии в комнате 12 квадратных метров, - рассказывает супруг Екатерины. - Места очень мало, тем более кухня, ванная комната - общие".
Теперь же у семьи, в которой растет маленький ребенок, имеется собственная жилплощадь. Еще и такая благоустроенная.
"Это просто сказка", - говорит глава семьи.
По словам главы департамента городского имущества Сергея Марчука, квартиры, которые выдадут переселенцам, нельзя приватизировать они выдаются во временное пользование.
Точной даты, когда новые жители получат ключи от квартир и смогут переехать в новый дом, пока нет.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, открытие, переселенцы
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