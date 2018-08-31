В СБУ подтвердили гибель главаря ОРДО и «не только его»

31.08.2018 19:45

Сегодня в результате взрыва в центре оккупированного Донецка погиб не только главарь «ДНР» Александр Захарченко.

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов сообщил: «Действительно, информация, поступающая в СБУ подтверждает то, что сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко, и не только он».

Источник: https://donpress.com