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Архив - Донецкая область

В СБУ подтвердили гибель главаря ОРДО и «не только его»

31.08.2018 19:45
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В СБУ подтвердили гибель главаря ОРДО и «не только его»

Сегодня в результате взрыва в центре оккупированного Донецка погиб не только главарь «ДНР» Александр Захарченко.

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов сообщил: «Действительно, информация, поступающая в СБУ подтверждает то, что сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко, и не только он».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, убийство, СБУ, ДНР, Захарченко, ОРДО
 
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