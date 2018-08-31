В «силовых ведомствах ДНР» подтвердили гибель Захарченко

31.08.2018 19:05

РосСМИ по неподтвержденным официально данным сообщают, что при взрыве в ресторане в центре оккупированного Донецка получил смертельное ранение и скончался в больнице главарь «ДНР» Александр Захарченко.

Якобы о гибели Захарченко сообщил источник ТАСС в «силовых ведомствах» ОРДО. Также, стало известно, что один человек погиб и минимум трое пострадали. После взрыва в кафе начался пожар.

Источник: https://donpress.com