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Архив - Донецкая область

В «силовых ведомствах ДНР» подтвердили гибель Захарченко

31.08.2018 19:05
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В «силовых ведомствах ДНР» подтвердили гибель Захарченко

РосСМИ по неподтвержденным официально данным сообщают, что при взрыве в ресторане в центре оккупированного Донецка получил смертельное ранение и скончался в больнице главарь «ДНР» Александр Захарченко.

Якобы о гибели Захарченко сообщил источник ТАСС в «силовых ведомствах» ОРДО. Также, стало известно, что один человек погиб и минимум трое пострадали. После взрыва в кафе начался пожар.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, бар, авто, взрыв, ДНР
 
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