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Архив - Донецкая область

В зоне ООС обновляют блокпосты

31.08.2018 16:57
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В зоне ООС обновляют блокпосты

В районе проведения Операции объединенных сил продолжаются мероприятия по обновлению блокпостов. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил результаты проведенной работы по дальнейшему обновлению инфраструктуры предварительно определенного им количества блокпостов Национальной гвардии Украины на территории Донецкой и Луганской областей и блокпостов Национальной полиции Украины на территории Донецкой области.

В ходе проверки блокпостов были осмотрены дополнительно оборудованные места для отдыха гражданских лиц, зарядки ними мобильных телефонов, санитарные зоны и места подвода питьевой воды.

Помимо улучшений для гражданского населения, командующим также были проверены переоборудованные места для несения службы, отдыха и быта военнослужащих Нацгвардии и работников Нацполиции.

Кроме того, генерал-лейтенант Наев ознакомился с новейшим оборудованием, которое используется в служебной деятельности на блокпостах работниками Национальной полиции Украины. В частности, Наев ознакомился с устройством для визуального контроля в труднодоступных местах «ПОИСК ОП-1», предназначенным для осмотра труднодоступных мест в помещениях, транспортных средствах и т. д. и системой денситометр (измерителя плотности и детектора контрабанды) BUSTERK 910B, которая используется для быстрого сканирования транспортных средств и жилых помещений для выявления скрытой контрабанды.

Проверка следующей очереди блокпостов, как сообщили в штабе, запланирована на сентябрь текущего года.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, война, обновление, блокпост, ООС
 
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