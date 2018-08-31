Выплатит ли Украина всем освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» по 100 тыс. грн

31.08.2018 11:17

В Украине по 100 тыс. грн выплачивают не всем освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР», а только тем, кого удалось обменять 27 декабря 2017 года. Почему выплаты не предусмотрены для тех, кто был освобожден ранее, в четверг, 30 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве ответила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщают «Донецкие новости».

«Ко мне обращались семьи заложников, которые были освобождены ранее. Мы должны быть честными со всеми: очень важно, что удалось их освободить. Мне кажется, что намного хуже тем, кто удерживается еще в заложниках боевиков», – сказала она.

«Государство Украина в 2014-2016 годах имело настолько тяжелый бюджет, что мы не могли себе этого позволить. Такая была объективная реальность. Я об этом очень честно говорю семьям заложников. Я все понимаю, но, к сожалению, такой возможности не было», – продолжила Геращенко.

По ее словам, заложенные деньги в бюджет 2018 года на выплату освобожденным 27 декабря 2017 года из плена «ДНР» и «ЛНР» украинцам – правильный шаг. «Получат ли те, кто был в заложниках до сегодня? Не знаю ответа на этот вопрос. Это очень зависит от экономики и бюджета. А мы будем иметь непростой бюджет на 2019 год», – заявила нардеп.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. 28 декабря 2017 года Минсоцполитики подготовило проект постановления о выделении материальной помощи освобожденным 27 декабря из плена заложникам. Министерство предлагало выдать каждому освобожденному по 100 тыс. грн. Кабинет министров Украины поддержал проект Постановления Министерства социальной политики о механизме оказания социальной помощи освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» 31 января 2018 года.

МинВОТ 11 мая опубликовало информацию о порядке получения денежной помощи в размере 100 тыс. грн (единоразово) освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года из плена «ДНР» и «ЛНР» украинцам.

Как сообщалось раннее, 14 жителей Донецкой области, которые были освобождены из плена 27 декабря 2017 года и зарегистрировались на территории региона, получили по 50 тыс. грн одноразовой помощи из областного бюджета.

Также сообщалось, что, по состоянию на 4 июня, за выплатой одноразовой денежной помощи обратились 65 человек, но деньги они не получили. Позже стало известно, что выплаты по 100 тыс. грн освобожденным из плена «Л-ДНР» украинцам уже начались.