- Выплатит ли Украина всем освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» по 100 тыс. грн11:17
- Ситуация на КПВВ Донбасса 31 августа: «Новотроицкое» работает09:35
- Захарченко объявил в «республике» трехдневный траур09:17
- Главари «ДНР» вывозят свои семьи в РФ07:30
- КЛИМКИН АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»07:15
- ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ22:31
- Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе21:28
- Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой20:59
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов20:01
- В Мариуполе нет учебников для школ, электронные пособия будут распечатывать на принтере19:28
Выплатит ли Украина всем освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» по 100 тыс. грн
В Украине по 100 тыс. грн выплачивают не всем освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР», а только тем, кого удалось обменять 27 декабря 2017 года. Почему выплаты не предусмотрены для тех, кто был освобожден ранее, в четверг, 30 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве ответила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщают «Донецкие новости».
«Ко мне обращались семьи заложников, которые были освобождены ранее. Мы должны быть честными со всеми: очень важно, что удалось их освободить. Мне кажется, что намного хуже тем, кто удерживается еще в заложниках боевиков», – сказала она.
«Государство Украина в 2014-2016 годах имело настолько тяжелый бюджет, что мы не могли себе этого позволить. Такая была объективная реальность. Я об этом очень честно говорю семьям заложников. Я все понимаю, но, к сожалению, такой возможности не было», – продолжила Геращенко.
По ее словам, заложенные деньги в бюджет 2018 года на выплату освобожденным 27 декабря 2017 года из плена «ДНР» и «ЛНР» украинцам – правильный шаг. «Получат ли те, кто был в заложниках до сегодня? Не знаю ответа на этот вопрос. Это очень зависит от экономики и бюджета. А мы будем иметь непростой бюджет на 2019 год», – заявила нардеп.
Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. 28 декабря 2017 года Минсоцполитики подготовило проект постановления о выделении материальной помощи освобожденным 27 декабря из плена заложникам. Министерство предлагало выдать каждому освобожденному по 100 тыс. грн. Кабинет министров Украины поддержал проект Постановления Министерства социальной политики о механизме оказания социальной помощи освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» 31 января 2018 года.
МинВОТ 11 мая опубликовало информацию о порядке получения денежной помощи в размере 100 тыс. грн (единоразово) освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года из плена «ДНР» и «ЛНР» украинцам.
Как сообщалось раннее, 14 жителей Донецкой области, которые были освобождены из плена 27 декабря 2017 года и зарегистрировались на территории региона, получили по 50 тыс. грн одноразовой помощи из областного бюджета.
Также сообщалось, что, по состоянию на 4 июня, за выплатой одноразовой денежной помощи обратились 65 человек, но деньги они не получили. Позже стало известно, что выплаты по 100 тыс. грн освобожденным из плена «Л-ДНР» украинцам уже начались.
Теги: Украина, Донбасс, военнопленный, ДНР, ЛНР, выплаты
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев
- Согласовано "спокойное" возвращение "ЛДНР" в Украину, от восстановления Донбасса Кремль пытается увильнуть - российский пропагандист
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Отгородиться от Донбасса - это худшее, что можно придумать - первый премьер министр Украины
- Тука раскрыл план возвращения Донбасса в Украину
- Выплатит ли Украина всем освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» по 100 тыс. грн11:17
- Ситуация на КПВВ Донбасса 31 августа: «Новотроицкое» работает09:35
- Захарченко объявил в «республике» трехдневный траур09:17
- Главари «ДНР» вывозят свои семьи в РФ07:30
- КЛИМКИН АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»07:15
- ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ22:31
- В Алчевске оккупанты запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:59
- Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе21:28
- Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой20:59
- Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области20:32
- Штрафы по-новому. Что ждет украинских водителей13:20
- Ученые выяснили, как телевизор и смартфоны влияют на интимную жизнь13:00
- «Укрпочта» анонсировала повышение тарифов12:45
- «Сгорело все»: крымчане жалуются на последствия экокатастрофы12:35
- Не паниковать: в Нацбанке озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года12:20
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко12:05
- Российские дипломаты обвинили Украину в «пиратстве» судов в Азовском море11:45
- Европейские партнеры США выступили против предоставления Украине Javelin11:30
- Выплатит ли Украина всем освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» по 100 тыс. грн11:17
- Дождались: россияне начали демонтаж Крымского моста (ВИДЕО)10:57
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт17:01
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- В Донецке назревает зачистка
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов
- В "ЛНР" схватили подростков, уничтожавших флаги бандитской республики
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие