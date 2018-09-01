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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» говорят о потерях, о которых умалчивают главари

01.09.2018 08:37
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Боевики «ДНР» говорят о потерях, о которых умалчивают главари

Главари «ДНР» старательно скрывают потери в рядах боевиков «ДНР». Однако, сами боевики говорят об этих потерях.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главари «ДНР» старательно скрывают число потерь в рядах боевиков, заявляя, что «потерь нет». Однако, сами боевики в соцсетях сообщают о потерях. Фактически, ни одного дня без потерь не проходит, но боевики называют погибших «гражданами ДНР»:

«У нас за вчера погибший гражданин ДНР… каждый день … три дня три погибших…»,
«Оркопадеж И да — кто такие «граждане днр»???».



Теги: Донбасс, гибель, ДНР, боевики, потери, соцсети
 
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