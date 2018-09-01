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Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке устроили тотальную проверку. У жителей города проверяются документы. Некоторых задерживают. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня во временно оккупированной Горловке горловчане не рискуют выходить из дому без документов из-за тотальной проверки боевиков «ДНР». В разных районах города у люде й проверяют документы. Те же, кто имел несчастье выйти из дому без документов рискуют быть задержаны «до выяснения личности». Аналогичная ситуация сегодня и во временно оккупированной Макеевке.
Вот что рассказывают горловчане и макеевчане в соцсетях:
«Горловка. Барнсли, кольцо на Димитрова, третья больница, 16 линия-проверка паспортов в машинах и рейсовых автобусах, у пассажиров тоже. Останавливают всё. Смотрят прописку. Без паспорта забирают до выяснения личности»,
«На Мотеле пробка, проверяют машины в сторону Макеевки, но не критичная. Ситуацию спасает то что сегодня суббота. Что было бы в будний день...».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, задержание, ДНР
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