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«ДНР» открыла пункты пропуска на линии разграничения
01.09.2018 14:41
Все пункты пропуска «ДНР» начали работу в штатном режиме. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил «депутат народного совета» Сергей Сверчков, передают Донецкие новости с ссылкой на местные интернет-ресурсы.
«Въезд и выезд из Республики разрешен», – сказал он.
Также открытие пунктов пропуска подтверждают и очевидцы, которые находятся на линии разграничения.
Как сообщалось ранее, в Донецке введено чрезвычайное положение, город закрыт для въезда и выезда, идут массовые аресты.
Теги: , ДНР, пункт пропуска, линия разграничения
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