«ДНР» открыла пункты пропуска на линии разграничения

01.09.2018 14:41

Все пункты пропуска «ДНР» начали работу в штатном режиме. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил «депутат народного совета» Сергей Сверчков, передают Донецкие новости с ссылкой на местные интернет-ресурсы.

«Въезд и выезд из Республики разрешен», – сказал он.

Также открытие пунктов пропуска подтверждают и очевидцы, которые находятся на линии разграничения.

Как сообщалось ранее, в Донецке введено чрезвычайное положение, город закрыт для въезда и выезда, идут массовые аресты.