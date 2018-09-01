«Должен был уйти»: Гиркин озвучил возможную версию устранения Захарченко

01.09.2018 09:12

Экс-командир оккупантов «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин считает убийство главаря «ОРДО Александра Захарченко «системным ударом».

Так, Гиркин заявил: «Захарченко был отыгранной фигурой и так или иначе должен был уйти, передает donpress.com.

Независимо от того, кто заказывал теракт. Я не ожидал, что его будут убирать так грубо, именно поэтому я не понимаю, кто это произвел. Надо понимать, что он не очень много, что решал, и что в противостоянии на Донбассе от устранения его фигуры мало что изменится».

Кроме того, Стрлков отметил, что покушение на Захарченко было хорошо спланировано: «То, что с ним пострадал „Ташкент“ (Александр Тимофеев), — это говорит о том, что это был системный удар. Потому что „Ташкент“ — это фигура знаковая, не менее важная, чем сам Захарченко.

Я даже не исключаю криминальной версии. Покойный глубоко, давно и с энтузиазмом сидел в разных криминальных схемах».