Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"

01.09.2018 13:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"

Из оккупированных Донецка и Луганска экстренно бегут "чиновники" террористических "республик". Испугала их гибель главаря "ДНР" Александра Захарченко. С паническим сообщением в Facebook выступил председатель "совета министров" террористической "ЛНР" Сергей Козлов.
Громкая гибель главаря террористов Захарченко показала другим ставленникам Кремля на Донбассе, что их жизнь не стоит ничего. Многие "чиновники" в экстренном режиме собрали чемоданы и убежали. Касается это не только Донецка, но и, что примечательно, Луганска. Так, о своем бегстве сообщил коллаборант Козлов. "В связи со сложившейся обстановкой в целях безопасности на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики", - выдал "чиновник".
Что примечательно, остальным жителям "ЛНР" он посоветовал не поддаваться панике и не выходить на улицу. Козлов далеко не единственный "чиновник" "Л/ДНР", который быстро сбежал из Донбасса после убийства главаря "ДНР". Остальным жителям "республик" эвакуироваться не дали. В "ДНР" въезд и выезд за пределы оккупированной территории оказались под запретом.



Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, побег, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх