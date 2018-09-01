- «Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит13:43
- Захарченко убил человек “с допуском”: все подробности подрыва “Сепара” в Донецке13:25
- Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"13:07
- Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке12:57
- Донецк: отменены все автобусы, блокпосты закрыты12:22
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"11:58
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют11:39
- Вхождение "ДНР" в состав России: новый главарь "ДНР" Трапезников выступил с первым заявлением11:20
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»10:58
- В Госдуме РФ требуют признать "Л/ДНР" из-за убийства Захарченко и пугают обострением конфликта на Донбассе10:22
Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"
Из оккупированных Донецка и Луганска экстренно бегут "чиновники" террористических "республик". Испугала их гибель главаря "ДНР" Александра Захарченко. С паническим сообщением в Facebook выступил председатель "совета министров" террористической "ЛНР" Сергей Козлов.
Громкая гибель главаря террористов Захарченко показала другим ставленникам Кремля на Донбассе, что их жизнь не стоит ничего. Многие "чиновники" в экстренном режиме собрали чемоданы и убежали. Касается это не только Донецка, но и, что примечательно, Луганска. Так, о своем бегстве сообщил коллаборант Козлов. "В связи со сложившейся обстановкой в целях безопасности на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики", - выдал "чиновник".
Что примечательно, остальным жителям "ЛНР" он посоветовал не поддаваться панике и не выходить на улицу. Козлов далеко не единственный "чиновник" "Л/ДНР", который быстро сбежал из Донбасса после убийства главаря "ДНР". Остальным жителям "республик" эвакуироваться не дали. В "ДНР" въезд и выезд за пределы оккупированной территории оказались под запретом.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, побег, Захарченко
- Донецкая железная дорога запускает новый поезд
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 05.12.2017
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого
- СБУ: на Донбассе в плену боевиков находится более 100 человек
- Художнице помогают духи, а скульптору - природа
- «Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит13:43
- Захарченко убил человек “с допуском”: все подробности подрыва “Сепара” в Донецке13:25
- Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"13:07
- Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке12:57
- Донецк: отменены все автобусы, блокпосты закрыты12:22
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"11:58
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют11:39
- Вхождение "ДНР" в состав России: новый главарь "ДНР" Трапезников выступил с первым заявлением11:20
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»10:58
- В Госдуме РФ требуют признать "Л/ДНР" из-за убийства Захарченко и пугают обострением конфликта на Донбассе10:22
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- «Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит13:43
- Захарченко убил человек “с допуском”: все подробности подрыва “Сепара” в Донецке13:25
- Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"13:07
- Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке12:57
- Донецк: отменены все автобусы, блокпосты закрыты12:22
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"11:58
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют11:39
- Вхождение "ДНР" в состав России: новый главарь "ДНР" Трапезников выступил с первым заявлением11:20
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления20:40
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт17:01
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- Самая вредная поза для сна22:39
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко