Оккупационные «власти ДНР» вводят «вид на жительство»

01.09.2018 07:54

Оккупационные «власти ДНР» после введения паспортов «ДНР» решили ввести «вид на жительство в ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» после введения «паспортов ДНР», получить которые оказалось не очень много желающих, решили ввести «вид на жительство». Первойвид на жительство получила некая гражданка РФ Людмила Пехтерова. Оказывается, эта женщина проживала в Горловке, но в 2012 году выехала в РФ, где получила гражданство в 2013. Однако, теперь женщина решила «вернуться домой», т.к. вспомнила, что в 2010 году в здесь в шахте погиб её сын. Эта «печальная» история была опубликована в подконтрольных оккупационным «властям» пабликах.

Далее перечисляются озвученные «начальником миграционной службы ДНР» Владимиром Краснощекой условия, для получения «вида на жительство»:

«В ДНР вид на жительство могут получить три категории граждан. Первая категория граждан, это граждане Украины, которые по состоянию на 7 апреля 2014 года проживали в иных областях страны и приехали на постоянное проживание на территории ДНР. Вторая категория это лица без гражданства, по которым проводилась процедура по установлению личности, в том числе имеющих паспорт СССР. И третья категория это иностранные граждане, которые на законных основаниях пребывают на территории Республики».

Якобы, «на сегодняшний день заявки на получение удостоверения о постоянном проживании на территории Республики подали 50 человек».

Жители временно оккупированных территорий откровенно смеются над такими «новшествами»:

«Что является законным основанием?»,

«Аахахах да это жестко)))»,

«У гражданина другой страны, но с Украинским виднажительством, может получить ДНР виднажительство ?»,

«Чета ржу».