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Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление
Представитель "оперативного командования" террористической "ДНР" одиозный Эдуард Басурин 1 сентября анонсировал очередное наступление ООС. Москва может использовать ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко, чтобы возобновить кровопролитие на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что в пятницу, 31 августа, в Донецке был убит Захарченко. Его взорвали в ресторане "Сепар". Уже на следующий день Басурин заявил о якобы подготовке бойцами ООС наступления. Названы даже конкретные дата и место - 14 сентября на мариупольском направлении. Информация об экстренном развертывании ударной группировки ООС под Мариуполем появились еще 31 августа, когда труп Захарченко еще не успел остыть.
Примечательно, что в МИД РФ убийство главаря "ДНР" Захарченко уже назвали разрывом минских соглашений. Это вкупе с анонсами наступления Басурина рождает серьезные опасения. Есть большая вероятность, что произошедшее будет использовано Кремлем для активизации боевых действий на Донбассе. Ранее об этом уже предупреждал волонтер Гай
Теги: , гибель, Захарченко
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- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
- Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление15:10
- «ДНР» открыла пункты пропуска на линии разграничения14:41
- «Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит13:43
- Захарченко убил человек “с допуском”: все подробности подрыва “Сепара” в Донецке13:25
- Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"13:07
- Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке12:57
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
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