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Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отверг возможность контакта российского лидера с новым главарем боевиков "ДНР" Дмитрием Трапезниковым. Об этом он заявил в комментарии российским информационным агентствам, отвечая на вопрос местных СМИ.
Песков утверждает, что в графике российского президента Путина на данный момент не запланированы контакты с исполняющим обязанности руководителя так называемой "ДНР" после убийства Захарченко в Донецке. "Нет, сейчас не планируется", - заявил представитель Путина представителям СМИ в Сочи в субботу, отвечая на соответствующий вопрос. Песков также отметил, что убийство Захарченко в столице Донбасса является провокацией и может вызвать повышение градуса конфликта на оккупированной территории. Путин сегодня находится в Сочи, где планирует провести встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Каких-то других контактов не планируется", - заявил Песков.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, ДНР
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