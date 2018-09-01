"Понесут наказание", - Путин экстренно отреагировал на убийство в Донецке своего ставленника Захарченко

01.09.2018 09:31

Президент РФ Владимир Путин с завидной оперативностью отреагировал на гибель в Донецке главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко.

Комментарий агрессора Путина обнародовал сайт Кремля, передает "Диалог.UA".

Не успело остыть тело ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, а агрессор Владимир Путин уже "настрочил" по этому поводу телеграмму. Так, он назвал своего погибшего ставленника "народным лидером, решительным человеком", а также, что примечательно, "патриотом Донбасса".

Последнее неудивительно, так как для Путина, по всей видимости, безмерный грабеж населения и является признаком настоящего "патриотизма". В произошедшем он Киев открыто не обвинил, но попытался намекнуть.

С его слов, за этим "подлым убийством" стоят те, кто не хочет переговоров с террористами Донбасса. "Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание", - выдал агрессор.

Он также обратился к Донбассу, "порадовав" его жителей тем, что "Россия всегда будет вместе с вами".