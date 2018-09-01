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Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко
Убийство «главы ДНР» Александра Захарченко не повлияет на процесс мирного урегулирования. Об этом сегодня, 1 сентября, заявили руководители «ЛНР», передают местные интернет-ресурсы.
Исполняющий обязанности «министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко не повлияет на Минские договоренности.
«Об этом говорить, я думаю, смысла нет. Минские соглашения – это единственный инструмент, который сейчас есть для мирного урегулирования, и то, что один выбыл из строя, не значит, что строй не сомкнется и не пойдет вперед», – заявил Дейнего.
При этом исполняющий обязанности «главы ЛНР» Леонид Пасечник отметил, что убийством «главы ДНР» Александра Захарченко «Киев пытается сорвать Минские соглашения».
«Мы в любом случае остаемся верными Минским соглашениям, наша политика направлена именно в этом направлении. Мы, в любом случае, настроены решать конфликт за столом переговоров», – сказал Пасечник.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко обнуляет смысл Минских соглашений.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, ЛНР, Захарченко, заявление
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