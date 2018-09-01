Прощальный "привет" террориста: у донецких детей не будет Дня знаний – в "ДНР" объявлен траур по Захарченко

01.09.2018 08:06

Дети и родители ждали с нетерпением 1 сентября, примеряли нарядную школьную форму, до мелочей продумывали, чем будут заниматься в важный и торжественный день. Вечером всех обзвонили из школ, купленные цветы попросили приберечь "для траурной церемонии" по Александру Захарченко.

В социальных сетях жители оккупированной части Донбасса сообщают о том, что в "республике" перенесли День знаний в связи с гибелью главаря "ДНР" Захарченко.

Объявлен трехдневный траур, отменяющий любые увеселительные мероприятия и даже линейки в школах. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Донецкие дети смогут наконец приступить к учебе лишь 4 сентября, по окончании траурных мероприятий, а похороны взорванного в кафе "Сепар" главаря "ДНР" назначены на 3 сентября – понедельник. Кроме того, сепаратисты сообщают, что "выборы главы республики" пока откладываются, хотя их и так никто не собирался проводить.

Возмущениям родителей нет предела. Большинство недоумевает: как смерть террориста, пусть и высокопоставленного, может влиять на учебу детей, тем более проведение торжественных линеек в школах. Старшее поколение при этом отмечает, что такого не было даже в годы застоя – никогда День знаний не переносили из-за смерти кремлевских вождей.

Между тем, российские политики пугают резким обострением военного конфликта на Донбассе в связи с гибелью Александра Захарченко и призывают Путина признать "Л/ДНР".