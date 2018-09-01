Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке

01.09.2018 12:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке

«Мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько пообещал жителям города, «желающим проститься» с главарем «ДНР» Захарченко, организовать «прощание» прямо в городе. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Через социальные сети «мэр» Горловки Иван Приходько обратился к жителям временно оккупированной Горловки сначала пообещав организовать доставку «желающих проститься» с главарем «ДНР» Александром Захарченко в Донецк, а затем пообещал обеспечить «прощание» прямо в городе, возле здания «администрации»: «Друзья, возле администрации установлено место для прощания с Главой Республики. Кто не сможет поехать в Донецк, может это сделать в Горловке».
Неизвестно, чем вызвана организация «места прощания» — то ли слишком большим количеством «желающих», то ли полным их отсутствием. Бюджетников пока не оповещали о необходимости добровольно-принудительно ехать в Донецк.



Теги: Донбасс, Горловка, прощание, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх