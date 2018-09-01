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Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке
«Мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько пообещал жителям города, «желающим проститься» с главарем «ДНР» Захарченко, организовать «прощание» прямо в городе. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Через социальные сети «мэр» Горловки Иван Приходько обратился к жителям временно оккупированной Горловки сначала пообещав организовать доставку «желающих проститься» с главарем «ДНР» Александром Захарченко в Донецк, а затем пообещал обеспечить «прощание» прямо в городе, возле здания «администрации»: «Друзья, возле администрации установлено место для прощания с Главой Республики. Кто не сможет поехать в Донецк, может это сделать в Горловке».
Неизвестно, чем вызвана организация «места прощания» — то ли слишком большим количеством «желающих», то ли полным их отсутствием. Бюджетников пока не оповещали о необходимости добровольно-принудительно ехать в Донецк.
Теги: Донбасс, Горловка, прощание, Захарченко
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