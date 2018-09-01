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Ситуация в пунктах пропуска утром 1 сентября, переход КПВВ на осенний график работы
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
Пресс-служба ведомства отмечает, что на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан происходит только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении отмечается отсутствие передвижения людей и транспортных средств. Граждане, которые направлялись в сторону неподконтрольных территорий, вернулись назад на КПВВ.
По состоянию на утро 1 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:
Майорск — нет авто.
Марьинка — нет авто.
Новотроицкое — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 30.
Гнутово — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 10.
С сегодняшнего дня все КПВВ переходят на осенний график работы. Пропуск граждан будет осуществляться с 7:00 до 18:30.
Информация от очевидцев (обновляется):
На данный момент въезд в «ДНР» разрешен, выезд запрещен по всем направлениям до распоряжения. Об этом сообщают пользователи в соцсетях, ссылаясь на информацию, предоставленную на горячей линии погранслужбы «ДНР».
Напомним, такие ограничения связаны со взрывом в Донецке, в результате которого погиб Александр Захарченко.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, гибель, график, ДНР, Захарченко, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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