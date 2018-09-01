Ситуация в пунктах пропуска утром 1 сентября, переход КПВВ на осенний график работы

01.09.2018 09:40

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Пресс-служба ведомства отмечает, что на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан происходит только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении отмечается отсутствие передвижения людей и транспортных средств. Граждане, которые направлялись в сторону неподконтрольных территорий, вернулись назад на КПВВ.

По состоянию на утро 1 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск — нет авто.

Марьинка — нет авто.

Новотроицкое — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 30.

Гнутово — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 10.

С сегодняшнего дня все КПВВ переходят на осенний график работы. Пропуск граждан будет осуществляться с 7:00 до 18:30.

Информация от очевидцев (обновляется):

На данный момент въезд в «ДНР» разрешен, выезд запрещен по всем направлениям до распоряжения. Об этом сообщают пользователи в соцсетях, ссылаясь на информацию, предоставленную на горячей линии погранслужбы «ДНР».

Напомним, такие ограничения связаны со взрывом в Донецке, в результате которого погиб Александр Захарченко.