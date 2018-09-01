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Архив - Донецкая область

В "ДНР" поразили данными о погибших и раненых при уничтожении Захарченко: тела опознать невозможно, сильно обожжены

01.09.2018 08:29
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В "ДНР" поразили данными о погибших и раненых при уничтожении Захарченко: тела опознать невозможно, сильно обожжены

В числе тех, кто выжил после уничтожения главаря "ДНР" Захарченко – Наталья Волкова, руководитель молодежного крыла сепаратистской организации "Оплот Донбасса".

Она сильно обгорела и находится в стабильно тяжелом состоянии, передает "Диалог.UA".

В "ДНР" заявили, что жертвами взрыва, в результате которого скончался Александр Захарченко, стали 11 человек.

В "минздраве" "ДНР" уточнили, что из этого числа погибли пять человек. Среди них есть и ребенок. Сообщается, что тела погибших идентифицировать почти невозможно – трупы умерших страшно обожжены.

Новый главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников отрапортовал поздним вечером 31 августа, что "спецслужбы" боевиков задержали нескольких подозреваемых, которые организовали убийство Захарченко. "Они подтвердили на допросе, что к убийству причастна украинская сторона", - добавил Трапезников.

К слову сказать, после громкого убийства главаря "ДНР", Донецк закрыли не только на въезд, но и выезд. Боевики расставили по городу блокпосты, на улицах много охраны, военной техники. Дончан "шмонали" весь вечер пятницы.

Также стало известно, что теперь из оккупированного Донецка можно выехать только по личному разрешению Трапезникова.



Теги: Донбасс, Минздрав, гибель, задержание, блокпост, ДНР, раненые, Захарченко
 
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