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В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой
01.09.2018 17:31
За прошедшую ночь в оккупированном Донецке арестованы, как минимум, двое граждан в связи с убийством Захарченко. Об этом в Facebook сообщил правозащитник, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павел Лисянский.
По его информации, к задержанным явились ночью прямо в квартиру. Все ближайшее окружение Захарченко пытается срочно покинуть «территорию ДНР».
«Переодеваются в гражданское и пытаются скрыться», — пишет Павел.
Также он сообщает, что весь Донецк окружен военной техникой. Все подразделения «армии ДНР» находятся в боевой готовности.
«Такая обстановка, по информации источников в НВФ „ДНР“, продлится 3 дня», — уточнил правозащитник.
Источник ДонПресс.
Теги: Донецк, Донбасс, военная техника, Захарченко
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