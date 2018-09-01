В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП

01.09.2018 18:50

На временно оккупированных территориях Донецкой области критически не хватает преподавателей основных учебных дисциплин. Оккупационные «власти ДНР» вместо математики и физики добавляют часы «НВП». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На временно оккупированных территориях Донецкой области критически не хватает преподавателей основных учебных дисциплин – математики, физики, химии. Пытаясь «закрыть часы» в учебной программе, оккупационные «власти» вводят обучение по старой «советской» программе – добавляя такие предметы, как «астрономия», «право», «ОБЖ» и значительно увеличивая число часов начальной военной подготовки «НВП».

Вот что об этом пишут дончане в соцсетях:

«Донецьк. У місті не вистачає математиків, хіміків, фізиків. З 11математиків(випускників) дішло тільки троє. В цьму році вводят астрономію, ОБЖ, право. збільшили часи НВП...»

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