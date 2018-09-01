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Захарченко убил человек “с допуском”: все подробности подрыва “Сепара” в Донецке
Ресторан ”Сепар” в центре Донецка, где взорвали Александра Захарченко, фактически был его личной резиденцией. Заведением руководил охранник главаря террористов Александр Костенко. Он же был одним из его приближенных сторонников. Как сообщает российский канал Mash, “Сепар” был постоянным местом встреч Захарченко с гостями и друзьями, сюда же он заезжал на час пообедать. Внутри кафе было украшено под стать названию: пулеметом “Максим”, ружьями. Часть оружия предводитель донецких боевиков отдал из своей личной коллекции, передает “Диалог.UA”.
Несмотря на заявление Донецка и Москвы о том, что Захарченко ликвидировали агенты СБУ, Mash категорически опровергает эту информацию. К слову, и местные жители отрицают даже возможность попытки теракта спецагентами Киева. “”Сепар”, как это называется, был местом силы, своим местом. Пронести туда что-то не то, установить взрывчатку или просто запарковать заминированную машину поблизости мог только человек “с допуском””, - сообщает канал. На фото справа тот самый приближенный охранник Захарченко, который руководил рестораном Александр Костенко.
Ранее появлялась информация, что террористы подозревают в причастности к покушению на Захарченко одного из его телохранителей. Сейчас в Донецке введено чрезвычайное положение
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, Захарченко
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- Захарченко убил человек “с допуском”: все подробности подрыва “Сепара” в Донецке13:25
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- Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке12:57
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