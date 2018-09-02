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Александра Захарченко могли убить приближенные к нему люди: в сеть попали новые подробности громкого покушения
Как передает replyua.net, в сеть попала информация, что к убийству главаря «ДНР» могут быть причастны приближенные люди террориста и даже его друзья. Об этом рассказало издание «Коммерсант».
По их данным, ликвидировать лидера террористической организации было не просто, а о том, по каким маршрутах он передвигается было известно только самым приближенным к нему людям. Впрочем, это не помешало убрать Захарченко и точно узнать, что в определенное время боевик прибудет в кафе «Сепар», которое расположено в центре Донецка. По данным так называемых «правоохранительных органов ДНР», взрывчатка находилась в торшере или люстре кафе, а в действие была приведена с помощью телефонного звонка.
Издание также отмечает, что само кафе, где произошло покушение, принадлежит начальнику охраны главы «ДНР». Сообщается, что здание тщательно охранялось, а человек, который привел в действие взрывное устройство, должен был находиться неподалеку и наблюдать за приходом туда Александра Захарченко. Напомним, покушение на главу «ДНР» произошло 31 августа. Во время посещения кафе «Сепар» сработало взрывное устройство, которое смертельно ранило Захарченко. Местные СМИ тогда оперативно сообщили, что лидер террористов получил минно-взрывную травму головы. Умер он в больнице, куда его доставила с места происшествия его личная охрана.
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
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