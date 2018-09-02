Более 120 тысяч человек. В ОРДО назвали число «прощающихся» с Захарченко

02.09.2018 12:45

Представитель «администрации главы ДНР» сообщил, что проститься с погибшим «главой ОРДО» Александром Захарченко пришли более 120 тысяч человек.

По его словам, люди все еще продолжают приходить. Как сообщалось ранее, 31 августа в донецком ресторане «Сепар» произошел мощный взрыв, в результате которого смертельное ранение в голову получил глава ОРДО Александр Захарченко.

Источник: https://donpress.com