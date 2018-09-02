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Архив - Донецкая область

Более 120 тысяч человек. В ОРДО назвали число «прощающихся» с Захарченко

02.09.2018 12:45
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Более 120 тысяч человек. В ОРДО назвали число «прощающихся» с Захарченко

Представитель «администрации главы ДНР» сообщил, что проститься с погибшим «главой ОРДО» Александром Захарченко пришли более 120 тысяч человек.

По его словам, люди все еще продолжают приходить. Как сообщалось ранее, 31 августа в донецком ресторане «Сепар» произошел мощный взрыв, в результате которого смертельное ранение в голову получил глава ОРДО Александр Захарченко.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, убийство, прощание, ДНР, Захарченко, ОРДО
 
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