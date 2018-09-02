«Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко

02.09.2018 17:28

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что после смерти главаря «ДНР» Александра Захарченко началась информационная атака на тех, кто еще жив и способен возглавить «ДНР».

Ходаковский уточнил: «Несмотря на то, что Захарченко не являлся наиболее ярким представителем Русской Весны, его смерть как бы поставила точку в эпопее 14-го года. Как выразился один мой друг: время революции закончилось — началось время ручного управления. И в подтверждение этого началась информационная атака на тех, кто еще там, кто еще жив и кто на что-то способен. Можно видеть, как некоторые инсайдерские ресурсы, позиционирующие себя независимыми, но на самом деле тесно связанные с определенными властными кабинетами, обрушили шквал «дискредитации» на некоторых донецких политиков, гипотетически способных возглавить республику. Эти ресурсы как бы намекают нам, что это поколение должно уйти в небытие, а на смену ему должны прийти новые «незапятнанные люди».

Очень возможно ожидать в ближайшее время глубоких кадровых перестановок. Но уже с минимальным задействованием людей, принявших участие в событиях 2014 года».

Источник: https://donpress.com