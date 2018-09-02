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«Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко

02.09.2018 16:18
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«Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко

Убитый 31 августа в центре Донецка глава «ДНР» Александр Захарченко тщательно скрывал свою личную жизнь от посторонних, но один раз даже рассказал о том, что его жена была в Донецком аэропорту, когда проходили бои. 

Как сообщает replyua.net, ссылаясь на российские СМИ, у Захарченко остались две жены - бывшая и вдова, а также четверо сыновей. В официальных документах он всегда указывал, что женат, и у него четверо детей: трое от первого брака, и один сын от второй супруги, с которой он жил несколько лет в гражданском браке. Обеих жен Захарченко зовут Натальями. Последняя супруга главы «ДНР» родила ему сына в июле 2015 года и назвала его Александром в честь отца. 

Напомним, что Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в кафе Сепар около 5 часов вечера 31 августа. Захарченко погиб на месте, ему было ровно 42 года. 



Теги: Донбасс, жена, дети, убийство, ДНР, Захарченко
 
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