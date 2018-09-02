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На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена
Сегодня, 2 сентября, представители «ДНР» задержали двух мужчин в пункте пропуска на линии разграничения и отправили их в комендатуру. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Павел Лисянский, передает «Укринформ».
«Утром двух мужчин задержали и отправили в комендатуру. Сейчас "отработали" Донецк, теперь отрабатывают другие части ОРДО, чтобы, как они говорят, "поймать диверсантов". Это они так работают», – отметил он.
Лисянский уточнил, что сейчас на всех КПВВ наплыв людей уменьшился, ведь «люди хотят пересидеть дома и пытаются не выезжать никуда».
«Мужчин обычно отправляют в комендатуры местные, там более тщательным образом присматривают и "рекомендуют" – ехать или не ехать. Я сам могу говорить не обо всем количестве задержанных, их может быть намного больше. Утром был на линии разграничения, и мне сообщили местные жители о по меньшей мере двух задержанных», – отметил представитель омбудсмена.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, задержание, ДНР, линия разграничения, КПВВ
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