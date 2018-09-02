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Очередь до «Донбасс Паласа». В Донецке готовятся проститься с Захарченко
02.09.2018 09:15
В социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают, что в центре города возле театра Оперы и балета в 08:00 уже формируется очередь из «желающих» попрощаться с погибшим 31 августа главарем ОРДО Александром Захарченко.
В комментарии люди пишут:
«8 часов утра. Началось прощание с Захарченко. Первые посетители. Журналисты тоже на месте. Сейчас уже очередь формируется до самого Донбасс Паласа».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, похороны, Захарченко
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