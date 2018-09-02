Очередь до «Донбасс Паласа». В Донецке готовятся проститься с Захарченко

02.09.2018 09:15

В социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают, что в центре города возле театра Оперы и балета в 08:00 уже формируется очередь из «желающих» попрощаться с погибшим 31 августа главарем ОРДО Александром Захарченко.

В комментарии люди пишут:

«8 часов утра. Началось прощание с Захарченко. Первые посетители. Журналисты тоже на месте. Сейчас уже очередь формируется до самого Донбасс Паласа».

Источник: https://donpress.com