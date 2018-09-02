Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых

02.09.2018 22:04

Сегодня оккупанты трижды нарушили «школьное» перемирие, в результате пятеро военнослужащих ООС получили ранения.

В штабе ООС отметили, что оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Каменки и Южного.

В то же время, по данным украинской разведки, ответным огнем ВСУ были убиты двое оккупантов и еще четверо — ранены.

Источник: https://donpress.com