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ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа
02.09.2018 20:15
В оккупированной Горловке ужесточили наказание за нарушение комендантского часа. Об этом сообщают местные жители в социально сети ВКонтакте.
Жители Горловки предупреждают о том, что за нарушение комендантского часа граждан задерживают на 30 суток.
«Девочки, комендантский час с 23:00 до 5:00 не нарушайте!!! У меня сегодня знакомую закрыли (за нарушение ком. часа) на 30 суток», — пишет горловчанка.
При этом местные жители ссылаются на некое «новое указание».
«…они сказали, что пришло новое указание о времени и о наказании», — сообщает жительница Горловки.
Стилистика и орфография авторов сохранены.
Как сообщалось ранее, в связи с убийством Захарченко, начало комендантского часа перенесли с 01:00 на 23:00.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, нарушение, комендантский час, ДНР
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