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«Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся

02.09.2018 18:17
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«Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся

Так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев более известный, как «Ташкент», получивший ранение при взрыве в ресторане «Сепар» посетил церемонию прощания с главарем «ДНР» Александром Захарченко.

Тимофеев отметил: «Состояние стабильно нормальное. Дальнейшие действия сейчас — восстанавливаемся. Сверхплохого нет ничего. Можно сказать, я отделался легким испугом». Кроме того, он признался, что ему тяжело далось прощание с Захарченко.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Ташкент, убийство, ДНР, Захарченко
 
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