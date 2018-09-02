Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей

02.09.2018 17:45

На Донбассе с июня 2016 года мониторы Благотворительного фонда «Право на защиту» проводят регулярный опрос граждан, пересекающих линию разграничения, на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). В течение этого периода представители фонда смотрели на зависимость проблем, которые беспокоили гражданских лиц во время пересечения, – от сезонных изменений погоды, интенсивности обстрелов и других факторов. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, например, по данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) ежегодно с потеплением усиливается интенсивность движения через все КПВВ, что приводит к росту жалоб на длительное ожидание в очереди. Масштаб проблемы также зависит от ряда факторов: количества работников на КПВВ, расположения КПВВ, состояния дорог и тому подобное.

По информации общественников, меньше нагрузка приходится на КПВВ «Гнутово», поскольку транспортное сообщение является удобным преимущественно только для тех лиц, которые путешествуют в южном направлении. Кроме того, плохое состояние дороги на временно неподконтрольной украинской власти территории (НКТ) также заставляет многих выбирать пути через другие КПВВ.

От лиц, пересекавших линию соприкосновения через КПВВ «Майорск», «Марьинка» и «Новотроицкое» мониторы неоднократно получали жалобы на умышленные задержки очереди на НКТ. «Зимой и весной, когда КПВВ работали по сокращенному расписанию, частыми были случаи, когда под конец рабочего дня на КПВВ с НКТ прибывало значительное количество людей. По информации от ГПСУ, работники должны были работать после закрытия КПВВ, чтобы не оставлять гражданских лиц в "серой зоне"», – говорится в сообщении.

В организации сообщают, что условия ожидания на КПВВ существенно изменились с начала проведения опросов. По наблюдениям мониторов в июне-июле 2017 года, только на КПВВ «Станица Луганская» условия ожидания были более или менее удовлетворительными. Год спустя в аналогичный период более половины лиц, опрошенных на этом КПВВ, жаловались на условиях ожидания. Среди всех КПВВ уровень беспокойства здесь был самым высоким. «Такие изменения объясняются, прежде всего, жарой и духотой под навесами. Зимой навесы закрыли с обеих сторон, чтобы сохранить тепло, однако летом их так и не открыли. Поскольку очереди на КПВВ "Станица Луганская" являются одними из крупнейших, воздуха под навесами не хватает. Как следствие, мониторы продолжают фиксировать многочисленные случаи потери сознания», – говорится в сообщении.

Опрошенные люди также жалуются на нехватку мест для сидения и неудовлетворительное состояние туалетов. Подобные проблемы также наблюдаются на всех КПВВ. Согласно результатам опроса, по состоянию на июль 2018 года наиболее удовлетворительными были условия ожидания на КПВВ «Гнутово».

Только на КПВВ «Майорск» состояние дорожного покрытия на территории КПВВ в течение всего периода оставалось удовлетворительным и не вызывало значительного беспокойства. Однако на большинство КПВВ погодные условия оказали значительное влияние на состояние дорог. Например, в марте более половины (50,3%) человек, опрошенных на КПВВ «Марьинка», имели подобные жалобы. Из-за дождей и снега людям, которые проходили через КПВВ, приходилось стоять в лужах и грязи. Только погода улучшилась, количество жалоб на состояние дороги резко снизилось и с мая не составляло более 5% от общего количества лиц, опрошенных на этом КПВВ.

Опрошенные лица также часто обращали внимание на проблемы с транспортом, ведь большинство из тех, кто пересекает линию соприкосновения, двигаются пешком, доезжая до КПВВ рейсовыми автобусами. С начала проведения опроса мониторы получали жалобы на автобусы, которые не доезжают непосредственно до КПВВ, останавливаясь на значительном расстоянии от них. «Опрошенные, особенно пожилые люди, жаловались, что вынуждены преодолевать большое расстояние пешком. Кроме того, в расписании автобусов часто случаются накладки, когда одновременно приезжает несколько автобусов с людьми, что часто становится причиной образования очередей», – сообщают в фонде.

Обстрелы – один из факторов беспокойства, который опрашиваемые отмечают относительно редко, однако этот показатель растет после обострения боевых действий. Так, на КПВВ «Майорск» и «Гнутово» в мае резко увеличилось количество лиц, которые говорили о страхе попасть под огонь. По состоянию на июль количество подобных жалоб снова снизилось. Низким был показатель на КПВВ «Станица Луганская», где обстрелы вблизи КПВВ в рабочее время не наблюдались.

Только 1,4% от всех лиц, опрошенных с января по июль 2018 года, были обеспокоены ограничением и изъятием товаров на КПВВ. Высоким на всех КПВВ этот показатель был в апреле и составил 2,9% от общего числа опрошенных. «Такая динамика, очевидно, связана с ротациями работников КПВВ», – отмечают мониторы.

Среди других факторов беспокойства общественники выделяют взрывоопасные предметы около КПВВ, злоупотребление властью и гендерно-обусловленное насилие. «Впрочем, в течение всего периода проведения опроса подобные опасения высказали лишь 63 человека из 14 687 опрошенных», – сообщают в фонде.

«В целом, представители БФ "Право на защиту" констатируют улучшение ситуации на КПВВ со стороны подконтрольной украинской власти территории и приветствуют позитивные изменения. Так, например, проводились работы по реконструкции КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". На КПВВ "Майорск" в июне были установлены дополнительные навесы и скамейки. Однако, важно приложить больше усилий для обеспечения свободного доступа граждан Украины к услугам и товарам, крайне необходимых для жизни», – подытожили в организации.

Источник: https://dnews.dn.ua