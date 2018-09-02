- Более 120 тысяч человек. В ОРДО назвали число «прощающихся» с Захарченко12:45
- Подробности прощания с Захарченко: закрытый гроб и усиленные меры безопасности, опубликованы фото12:30
- "Ташкент" выжил после взрыва Захарченко в Донецке и пришел на похороны: фото боевика потрясло Сеть 11:45
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко11:30
- ВАЖНО! Сегодня закрыли КПВВ «Станицу Луганскую»11:15
- Убийство Захарченко в Донецке: у Грицака озвучили основные версии11:00
- Ни адвокатов, ни связи с близкими: кто стоит за арестами и пытками людей в "ДНР" по делу Захарченко09:45
- Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Майорске»09:35
- В Донецке началась церемония прощания с главарем «ДНР»09:25
- Очередь до «Донбасс Паласа». В Донецке готовятся проститься с Захарченко09:15
Подробности прощания с Захарченко: закрытый гроб и усиленные меры безопасности, опубликованы фото
Проходящие мимо гроба преимущественно крестятся и лишь единицы отдают воинскую честь
Стали известны подробности церемонии прощания с главарем т.наз. "ДНР" Александром Захарченко, убитым в результате взрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре оккупированного Донецка.
Автобусы с бюджетниками, которым было велено явиться для церемонии прощания, начали курсировать из близлежащих городов уже с 6 часов утра.
"Вчера начальство обзванивало всех, кого возможно и требовало прибыть к театру с двумя гвоздиками. Многие просто не отвечали на звонок, типа уехали. Остальные с шести утра уже были в Донецке и ждали начала церемонии до 9", – рассказал дончанин Олег.
В центре Донецка перекрыто движение от проспекта Богдана Хмельницкого до Садового. Сообщается, что проезд будет закрыт минимум до 13:00.
В холле Театра оперы и балета им. Соловьяненко выставлен закрытый гроб с останками Захарченко. Проходящие мимо него преимущественно крестятся, лишь единицы отдают воинскую честь. Усилены меры безопасности: так, большие букеты сразу забирают и относят подальше от гроба, возможно, от страха, что там спрятана взрывчатка.
Возле гроба уже побывал "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев ("Ташкент"), который также пострадал по время взрыва 31 августа, был замечен и российский писатель-боевик Захар Прилепин, чей "батальон" разоружили неделю назад.
Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.
Мы уже писали о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.
Кроме того, глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинская сторона не причастна к гибели Захарченко, а главной причиной его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донецк, Донбасс, гроб, прощание, ДНР, Захарченко
- Осквернение Донецка: в театре оперы и балета прощаются с боевиком Моторолой
- "Как в Мавзолей". В "ДНР" перегнули палку с прощанием с Моторолой
- Журналист о шабаше-прощании с террористом Моторолой: "Страшно смотреть на Донецк..."
- Плохая новость для жителей оккупированного Донецка
- Как в "ДНР" учат "патриотизму" и "уважению к родной республике"(ВИДЕО)
- Война главарей "ДНР": Ходаковский наносит новый удар
- Более 120 тысяч человек. В ОРДО назвали число «прощающихся» с Захарченко12:45
- Подробности прощания с Захарченко: закрытый гроб и усиленные меры безопасности, опубликованы фото12:30
- "Ташкент" выжил после взрыва Захарченко в Донецке и пришел на похороны: фото боевика потрясло Сеть 11:45
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко11:30
- ВАЖНО! Сегодня закрыли КПВВ «Станицу Луганскую»11:15
- Убийство Захарченко в Донецке: у Грицака озвучили основные версии11:00
- Ни адвокатов, ни связи с близкими: кто стоит за арестами и пытками людей в "ДНР" по делу Захарченко09:45
- Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Майорске»09:35
- В Донецке началась церемония прощания с главарем «ДНР»09:25
- Очередь до «Донбасс Паласа». В Донецке готовятся проститься с Захарченко09:15
- РФ строит заграждение на границе с Украиной13:02
- Более 120 тысяч человек. В ОРДО назвали число «прощающихся» с Захарченко12:45
- Подробности прощания с Захарченко: закрытый гроб и усиленные меры безопасности, опубликованы фото12:30
- Яценюк: для Украины наступает тяжёлое время политических испытаний12:15
- Субсидии урезали, тарифы подняли: украинцы заплатят за тепло и газ рекордные суммы12:00
- "Ташкент" выжил после взрыва Захарченко в Донецке и пришел на похороны: фото боевика потрясло Сеть 11:45
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко11:30
- ВАЖНО! Сегодня закрыли КПВВ «Станицу Луганскую»11:15
- Убийство Захарченко в Донецке: у Грицака озвучили основные версии11:00
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления20:40
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО