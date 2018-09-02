"Ташкент" выжил после взрыва Захарченко в Донецке и пришел на похороны: фото боевика потрясло Сеть

02.09.2018 11:45

В Сети продолжают освещать похороны главаря "ДНР" Александра Захарченко, убитого накануне в Донецке.

При этом соцсети поразила фотография ближайшего соратника Захарченко Александра Тимофеева, который смог выжить после взрыва в кафе и пришел на похороны Захарченко сегодня утром. Журналисты сообщают, что известный по кличке "Ташкент" боевик находится в здании - его голова и шея перебинтованы белой повязкой, а на опухшем лице видны следы сильных ожогов.

Источники в Донецке ранее опровергли информацию о смерти "Ташкента", заявляя о выжившем боевике и его тяжелых ранениях. "Ташкент жив. Сотрясение мозга, ожоги 40% тела. Доктора говорят , что все у него нормально", - написали пользователи накануне. При этом публикация фотографии дает основания предположить, что ранения "Ташкента" оказались менее серьезными, чем предполагалось накануне.



Источник: www.dialog.ua