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"Ташкент" выжил после взрыва Захарченко в Донецке и пришел на похороны: фото боевика потрясло Сеть
В Сети продолжают освещать похороны главаря "ДНР" Александра Захарченко, убитого накануне в Донецке.
При этом соцсети поразила фотография ближайшего соратника Захарченко Александра Тимофеева, который смог выжить после взрыва в кафе и пришел на похороны Захарченко сегодня утром. Журналисты сообщают, что известный по кличке "Ташкент" боевик находится в здании - его голова и шея перебинтованы белой повязкой, а на опухшем лице видны следы сильных ожогов.
Источники в Донецке ранее опровергли информацию о смерти "Ташкента", заявляя о выжившем боевике и его тяжелых ранениях. "Ташкент жив. Сотрясение мозга, ожоги 40% тела. Доктора говорят , что все у него нормально", - написали пользователи накануне. При этом публикация фотографии дает основания предположить, что ранения "Ташкента" оказались менее серьезными, чем предполагалось накануне.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, похороны, боевики, Захарченко
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- В Донецке началась церемония прощания с главарем «ДНР»09:25
- Очередь до «Донбасс Паласа». В Донецке готовятся проститься с Захарченко09:15
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- В Донецке после убийства Захарченко без вести пропало 19 человек07:15
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