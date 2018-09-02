Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"

02.09.2018 20:45

По словам боевика, он намерен в ближайшее время восстановиться после полученных при взрыве ранений, и не видит ничего ужасного в том, что с ним произошло.

Видео комментария, который "Ташкент" (кличка боевика, - ред) дал одному из РосСМИ, присутствовавших на похоронах уничтоженного главаря "ДНР" Захарченко, опубликовано в Twitter на странице Necro Mancer, передает "Диалог.UA". Ташкент, который после подрыва Захарченко в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа сам на себя не похож, заявил, что он отделался легким испугом.



Между тем, как пишут источники, в "ДНР" теперь начнется жесткая борьба за передел сферы влияний и потоков, не исключено, что во "властной верхушке" после смерти Захарченко полетят многие головы и произойдут кадровые перестановки. В борьбу активно включится не только нынешний главарь "ДНР" Трапезников, назначенный на "должность" всего через несколько часов после ликвидации Захарченко, но и такие фигуры как Кононов, Пушилин и др.

Как стало известно ранее, незадолго до смерти Захарченко из "ДНР" срочно выехали некоторые родственники ликвидированного террориста и дочь Тимофеева.





Источник: www.dialog.ua