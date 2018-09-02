В «ДНР» ГОВОРЯТ, ЧТО БОМБУ ДЛЯ ЗАХАРЧЕНКО ЗАЛОЖИЛИ «НА УДАЧУ» НАД ВХОДОМ В РЕСТОРАН

02.09.2018 09:00

Причиной смерти Александра Захарченко стала бомба, заложенная над дверью внутри ресторана, которая была приведена в действие дистанционно, заявил советник погибшего главы группировки «ДНР» Александр Казаков.



«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия – взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри», – цитирует Казакова «Интерфакс».



По его словам, первым шел охранник, который погиб сразу. Вторым заходил в ресторан Захарченко, затем еще один охранник и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев.



Казаков подчеркнул, что закладка могла быть сделана накануне, в ночь с 30 на 31 августа и была приведена в действие дистанционно. «Это была, как ее называют террористы, закладка „на удачу“ и заложена она туда была накануне», – отметил он.



Он считает, что это сделали те же самые люди, которые убили полевых командиров группировки «Моторолу» и «Гиви».



По словам Казакова, жизни Тимофеева после взрыва ничто не угрожает.

В «ДНР» сообщают о 12 раненных в результате взрыва 31 августа в донецком кафе «Сепар». От полученных ранений погиб глава группировки «ДНР» Александр Захарченко. Вторым погибшим был его охранник. Сообщалось, что тяжело ранен был человек из близкого окружения Захарченко – Александр Тимофеев, который называет себя «министром доходов и сборов ДНР».



Чрезвычайное положение установлено незаконными вооруженными формированиями на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области.

Источник: http://novosti.dn.ua