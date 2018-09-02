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В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
Когда позавчера, 31 августа, главарь «ДНР» Александр Захарченко зашел в здание кафе «Сепар», там сразу же прогремел взрыв. Бомбу заложили над дверью внутри помещения.
Как передает replyua.net, об этом сообщил террорист и советник уничтоженного боевика Александр Казаков, Он отметил, что первым умер охранник Захарченко, он шел впереди террориста. После него следовал сам главарь «ДНР», и за ним зашел Ташкент.
Согласно информации Казакова, закладка бомбы в «Сепаре» была осуществлена в ночь с 30 на 31 августа, и после того, как пришел Захарченко, дистанционно бомбу привели в действие. При этом есть подтвержденная информация, что Захарченко будет похоронен именно рядом с этими одиозными боевиками.
Казаков утверждает, что Захарченко был ликвидирован теми же людьми, которые устранили боевиков Гиви и Моторолу. У главаря донецких боевиков не было ни единого шанса спастись. Кстати, по последней информации, Захарченко похоронят как раз рядом с этими одиозными боевиками.
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, похороны, ДНР, Захарченко
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