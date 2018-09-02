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Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах
Кабинет министров Украины одним своим решением выделил деньги на исполнение судебных решений о взыскании задолженности по пенсиям и сделал выполнения этих решений суда необязательными. Об этом сообщается на сайте программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ»).
«Постановлением №649 от 22 августа правительство утвердило Порядок погашения задолженности по пенсионным выплатам по решению суда. Порядок определяет механизм погашения задолженности, образовавшейся в результате начисления (перерасчета) пенсионных выплат на исполнение судебных решений. То есть в случае, если гражданин, которому Пенсионный фонд задолжал пенсию, выиграл дело против учреждения в суде, получить свои деньги он сможет только через этот порядок и в случае, если в государственном бюджете Пенсионному фонду Украины на эти цели будут предусмотрены соответствующие средства. Постановлением №649 на текущий год предусмотрено дополнительно 50 млн грн на погашение такой задолженности. Решение, казалось бы, в пользу граждан, перед которыми Пенсионный фонд задолжал пенсию. Однако далее в Постановлении прописан механизм, который позволяет чиновникам сэкономить эти выделенные деньги», – говорится в сообщении.
Так, имея на руках судебное решение о взыскании долга с Пенсионного фонда, гражданин должен еще подтвердить обоснованность суммы задолженности. Для этого на рассмотрение специально созданной комиссии при ПФУ он подает соответствующие документы, а именно документ, подтверждающий дату поступления судебного решения к должнику, копию судебного решения (судебных решений) или исполнительного листа и расчет суммы, подлежащей выплате, заверенный руководителем должника или уполномоченным им лицом.
После этого комиссия рассматривает эти документы и принимает решение о наличии или отсутствии оснований для выплаты суммы, указанной в расчете, или же о возвращении материалов должнику на доработку. То есть, имея уже на руках решение суда, комиссия, созданная при органе исполнительной власти (именно исполнительной, в том числе и судебных решений) может или согласиться с ним, или нет.
«Нормы настоящего Порядка имеют неоднозначное толкование. С одной стороны, комиссия должна проверить правильность предоставленного расчета и в случае обнаружения ошибок вернуть расчет должнику на доработку. Вместе с тем комиссия может принять решение о возвращении материалов должнику на доработку в случае необходимости. Однако, основанием для выплаты суммы, указанной в расчете, является судебное решение, вступившее в законную силу и не требующее доказательства или обоснования. Принимая решение об отсутствии оснований для выплаты суммы, указанной в расчете, комиссия фактически берет на себя полномочия признавать решения суда недействительными, что противоречит действующему законодательству», – разъяснила советник по вопросам ВПЛ Наталья Кривошеева.
Правозащитники отмечают, фактически, новый Порядок погашения задолженности по пенсионным выплатам по решениям суда делает исполнение судебных решений в пользу граждан, перед которыми государство задолжало пенсию, необязательными. «В своих попытках сэкономить за счет наименее защищенных граждан – пенсионеров, переселенцев и жителей оккупированных территорий, правительство в очередной раз перешло границу законности, создав условия для нарушения прямой нормы Конституции Украины об обязательности судебного решения и обязательность его исполнения. Этот Порядок в случае его применения на практике грозит Украине огромными финансовыми и репутационными потерями. Граждане, которым эта новая комиссия будет отказывать в возвращении пенсионных долгов, будут обращаться в Европейский суд по правам человека с исками на Украину, выигрывать суды и получать тысячи евро морального ущерба, которые будут выплачиваться за счет государственного бюджета. Кроме этого, в результате такой судебной волокиты, граждане будут терять доверие и уважение к государству, которое так жестоко с ними обошлось», – отметила менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсия, Кабмин, переселенцы
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